رئيسة المفوضية الأوروبية: علينا أن نفكر في التطعيم الإلزامي ضد كوفيد-19

قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إن التحدي الذي تشكله السلالة المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا "سباق مع الزمن"، وحثت كافة الأطراف المعنية على "التأهب للأسوأ".

وذكرت خلال مؤتمر صحفي "قرأنا عن التحورات المتعددة وما قد يعنيه ذلك، ونعلم من خبرتنا مع بيانات السلالة دلتا أنه سباق مع الزمن".

وأضافت "يخبرنا العلماء أنه يتعين علينا فعل كل ما يمكن لاستغلال الوقت المتاح لنا بأفضل ما يمكن حتى نملك معرفة مؤكدة بشأن خصائص العدوى بأوميكرون وشدة الأعراض".

وتابعت "تأهبوا للأسوأ وتمنوا الأفضل"، وأشارت إلى ما ذكره علماء بأن التطعيم الكامل والجرعة المعززة هما أفضل سبيل للحماية.

وطبقاً لفون دير لاين، تحتم الظروف الحالية أن يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض التطعيم الإلزامي ضد كوفيد-19.

وقالت: "من المفهوم والملائم أن نقود هذه المناقشة الآن. كيف يمكننا أن نشجع وربما نفكر في التطعيم الإلزامي داخل الاتحاد الأوروبي، هذا يحتاج إلى مناقشة. هذا يحتاج إلى نهج مشترك لكنها مناقشة يجب أن تتم".