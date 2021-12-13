تقنية التشفير "إن أف تي" تحدث ثورة في سوق الفن

معترف بها الآن من قبل بعض الحكومات ومقبولة من الشركات الكبيرة على مستوى العالم، عززت العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم، ظهور أصول رقمية جديدة، وعلى رأسها الرمز غير القابل للاستبدال "إن أف تي".

بلغت مبيعات هذه الرموز الرقمية 12.1 مليون يورو في النصف الأول من عام 2020. وقد قفزت هذه الصناعة الجديدة، التي تجمع بين التقنيات الجديدة والفن، لتصل المبيعات إلى 9.4 مليار يورو في نهاية الربع الثالث من عام 2021.

ما هو الـ"إن أف تي"؟

هو رمز يُضفي على الأصل الرقمي طابعاً فريداً، نوعاً من الهوية الرقمية. يحول الصور الرقمية أو مقاطع الفيديو أو الملفات الصوتية إلى أصول فريدة.

تتيح تقنية "إن أف تي" للمستثمرين التحقق من الأعمال الرقمية وتسهيل تداولها على الـ"blockchain" أي، سلسلة الكتل.

يقول الفنان ساشا جفري :"هناك مشكلة كبيرة لا يعرفها الناس. في المائة عام الماضية، حدث الكثير من التزوير وتقليد اللوحات، تواجه صالات العرض مشكلة كبيرة، والجامعون أيضاً. لديهم مشكلة كبيرة، مشاكل أكثر مما نتصور. تتيح الرموز غير القابلة للاستبدال، أو سند الملكية التحقق من صحتها أيضاً، عندما تحصل عليه، هناك برنامج يقوم بمسح ضوئي للقطعة. لا يمكن العبث به .. مستحيل. إذا أردت مسح ورقتين فارغتين، ستكونان مختلفتين لأن هذا البرنامج سيتعرف على الفرق بين ورقتين فارغتين. لذا، بمجرد القيام بمسح ضوئي، يتم إنشاء الـ"إن أف تي"، وبمجرد شرائه، تتأكد من صحة ذلك على "blockchain"، بمجرد شرائه، تتحقق من صحة ذلك... هذا جميل، إنه يحل العديد من المشاكل".

تم بيع هذه الصورة مؤخرا مقابل 10 ملايين يورو -يورونيوز-

أغلى "إن أف تي"

تعتبر المجموعات الفنية المحدودة، مثل Cryptopunks و Bored Ape Yacht Club و Cool Cats ، ظاهرة في سوق إن أف تي.

تقتصر كل مجموعة من هذه المجموعات على 10 آلاف قطعة من الفن الرقمي. كل يوم، يتم بيع الآلاف من الأعمال الفنية الخاصة بـواسطة "إن أف تي". كما هو الحال مع الأعمال التقليدية التي تباع بالمزاد العلني لكريستي أو سوثبيز، كلما كان العمل نادراً، ارتفع سعره.

تم بيع النسخة الثالثة المتبقية من مجموعة Cryptopunks البالغ عددها 10 آلاف في الآونة الأخيرة بأكثر من 472 مليون يورو. يُظهر هذا العمل الفني إمكانية مبيعات إن أف تي في المستقبل.

ازدياد شعبية تقنية التشفير في الأسواق -يورونيوز -

لماذا يجب الاستثمار في إن أف تي؟

لماذا تستثمر في شيء يمكن تكراره على الهاتف الخلوي أو الكمبيوتر؟ يميل أصحابها إلى استخدام "إن أف تي"، الأغلى ثمناً كصور للملفات الشخصية على شبكاتهم الاجتماعية، من أجل إظهار ازدهارهم، كما يفعل بعض مرتدي ساعات رولكس.

يدخل آخرون الآن إلى عالم "إن أف تي" ليكونوا جزءاً من مجتمع عبر الإنترنت. وبالتالي، فإن امتلاك " إن أف تي"، يمكن أن يمنح الوصول إلى المحتوى الحصري والأحداث الحية.

لكن في المقام الأول والأهم من ذلك كله، فإن "إن أف تي"، هي استثمارات تسمح لأصحابها بجني الأرباح بسرعة من خلال إعادة بيع سند الملكية الخاص بهم. مع كل عملية بيع، يتلقى المنشئ الأولي عائدات، بمتوسط ​​10٪.

يوضح تشارلز مورين، المؤسس المشارك لـ Jumy، ليورونيوز أنه "نظراً لأنه يمكننا تتبع التاريخ الكامل للرمز المميز مع كل عملية نقل ملكية، فإن الفنانين يتلقون أموالاً على "العائدات".

يبدو أن مستقبل ظاهرة"إن أف تي" مزدهر سواء كان ذلك بدافع مصلحة ذاتية أومالية أو الإنتماء إلى مجتمع أو مجرد حب عمل فني.