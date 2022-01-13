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دول فقيرة رفضت 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا في ديسمبر بحسب اليونيسف

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بقلم:  يورونيوز
دول فقيرة رفضت 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا في ديسمبر بحسب اليونيسف

قالت مسؤولة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الخميس إن دولا فقيرة رفضت الشهر الماضي أكثر من مئة مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 التي توزعها مبادرة كوفاكس العالمية، بسبب قرب انتهاء صلاحيتها.

وقالت إتليفا كاديلي مديرة شعبة الإمدادات بالمنظمة لمشرعين في البرلمان الأوروبي "أكثر من مئة مليون جرعة من اللقاح تم رفضها فقط في شهر ديسمبر". وأضافت أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن الجرعات التي تم تسليمها صلاحيتها محدودة.

وقالت كاديلي إن الدول الفقيرة اضطرت أيضا لتأجيل الإمدادات لأن مرافق التخزين لديها غير كافية بما في ذلك عدم وجود مبردات لحفظ الجرعات.

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ولم ترد اليونيسف على استفسار بشأن عدد الجرعات التي تم رفضها إجمالا حتى الآن.

المصادر الإضافية • رويترز