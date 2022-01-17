معدل المواليد في الصين في 2021 كان الأدنى منذ 1949

أظهرت بيانات نشرت يوم الإثنين أن معدل المواليد في بر الصين الرئيسي انخفض إلى مستوى قياسي في عام 2021 مواصلاً اتجاهه الهابط الذي دفع بكين العام الماضي إلى بدء السماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال.

وألغت الصين سياسة إنجاب طفل واحد التي تتبعها منذ عقود في عام 2016 لترفع الحد إلى طفلين في محاولة لتجنب المخاطر الاقتصادية من تسارع الشيخوخة السكانية لكن ارتفاع تكلفة المعيشة في المدن جعل الأزواج يحجمون عن إنجاب المزيد من الأطفال.

ومعدل المواليد المسجل في 2021 وهو 7.52 لكل ألف شخص هو الأدنى منذ عام 1949، عندما بدأ مكتب الإحصاءات الوطني تسجيل البيانات مما يزيد من الضغوط على المسؤولين لتشجيع السكان على الإنجاب.

وتفيد البيانات أن معدل النمو الطبيعي للسكان في الصين، أي الذي يستبعد الهجرة، بلغ 0.034 بالمئة في 2021 وهو أدنى معدل منذ 1960.

وبلغ معدل المواليد 8.52 للألف في 2020 .