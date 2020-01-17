رغم تباطؤ معدل المواليد.. عدد سكان الصين يتجاوز 1.4 مليار نسمة

يبدو أن عدد سكان أضخم تعداد بشري في العالم يتزايد مع مرور الوقت ليحطم رقما قياسيا جديدا، إنها صين صاحبة المليار نسمة، والتي أنهت عام 2019 برقم جديد بعد تجاوزها حاجز 1.4 مليار نسمة.

ووفقا لمصلحة الإحصاء الصينية فقد بلغ عدد سكان الصين مليار و400.05 مليون نسمة مع نهاية العام.

ولم يشمل الإحصاء الصينيين المقيمين في الخارج أو الصينيين في مقاطعة هونغ كونغ وماكاو الخاضعتين لنظام مغاير للنظام الصيني.

وارتفع سكان الصين بواقع 4.67 مليون نسمة عن سنة 2018، رغم انخفاض معدل الولادات للسنة الثالثة على التوالي.

وشكلت الفئة العمرية ما بين 16 و 59 عاما والتي تصنفها الصين كفئة عاملة 64 بالمائة من إجمالي السكان بواقع 896.4 مليون نسمة.

فيما بلغ عدد من يفوق عمرهم 60 سنة 4.49 مليون نسمة ما يمثل نسبة 18.1 بالمائة.

وتخلت الصين عن سياسة طفل واحد التي طبقتها طيلة عقود عام 2016، واستبدلتها بقانون يسمح للمتزوجين بإنجاب طفلين كحد أقصى سعيا منها لمواجهة شبح شيخوخة السكان.

ورغم تغييرها لسياسة الإنجاب غير أن عدد المواليد يشهد انخفاضا متواصلا حيث بلغ عدد المواليد 14.65 مليون رضيعا عام 2019، بانخفاض قدره 580 ألفا عام 2018.

ووفق موقع "وورلدو مترز" لتعداد السكان عبر العالم فإن الصين تتصدر أضخم التجمعات البشرية بمعدل مليار و436 نسمة، تليها الهند بمعدل مليار و373 نسمة والولايات المتحدة الأمريكية ثالثا بتعداد سكاني بلغ 330 مليون نسمة.