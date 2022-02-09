الاتحاد الأوروبي يستثمر 1.6 مليار يورو في المغرب لتحقيق التحول الرقمي وفي مجال الطاقة

قالت أروسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيستثمر 1.6 مليار يورو في دعم مساعي المغرب لتحقيق التحول على صعيد الطاقة وفي المجال الرقمي.

وقالت فون دير لاين على حسابها على تويتر عقب محادثات في الرباط مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش "هذه فرصة عظيمة للانتقال الأخضر والانتقال الرقمي".

ويستهدف المغرب خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 45.5 في المئة بحلول 2030 كما حدد هدفا للوصول بنسبة الطاقة المتجددة لأكثر من 52 في المئة من قدرة توليد الكهرباء بحلول 2025.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن هذه المساعدات جزء من خطة للاتحاد الأوروبي يطلق عليها اسم "البوابة العالمية" أعلنت في سبتمبر أيلول الماضي حشد 300 مليار يورو خلال فترة 2021-2027 دعما للمشروعات المستدامة التي تعزز الروابط بين الاتحاد الأوروبي وشركائه.