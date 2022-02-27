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تكنولوجيا الأعمال

سوناطراك الجزائرية مستعدة لدعم شركاء الغاز الأوروبيين خلال الغزو الروسي لأوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
سوناطراك الجزائرية مستعدة لدعم شركاء الغاز الأوروبيين خلال الغزو الروسي لأوكرانيا

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك الأحد إن الشركة "ستبقى شريكا وممونا موثوقا" للغاز الطبيعي لأوروبا ومستعدة لدعم شركائها في القارة "على المدى الطويل في الأوقات الصعبة" في إشارة لفترة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف توفيق حكار في تعليقات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية وتشير إلى مخاوف من تعطل الإمدادات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا "هذا التموين الإضافي المحتمل يبقى مرتبطا بوفرة كميات من الفائض".

وقال "سوناطراك لها قدرة غير مستغلة على أنبوب الغاز العابر للمتوسط (الرابط بين الجزائر وإيطاليا) والتي يمكن استغلالها لزيادة حجم التموين للسوق الأوروبية".

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وتمد الجزائر بالغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب العابرة للبحر المتوسط وفي ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

المصادر الإضافية • رويترز