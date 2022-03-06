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وزير الزراعة: الجزائر لديها مخزون كاف من الحبوب حتى نهاية العام

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
صورة تظهر مخزون من الحبوب في مصنع في الحسكة في سوريا
صورة تظهر مخزون من الحبوب في مصنع في الحسكة في سوريا   -   حقوق النشر  أ ف ب

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الزراعة محمد عبد الحفيظ هني قوله يوم الأحد، إن لدى الجزائر مخزونا كافيا من الحبوب حتى نهاية العام.

وقال الوزير إن "الجزائر اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق الوطنية وتلبية كافة احتياجات المواطنين من الحبوب" مضيفا أنه توجد ضغوط كبيرة في سوق الحبوب العالمية حاليا.

وكانت الجزائر التي تعتبر ثاني مستهلك للقمح في إفريقيا وخامس مستورد للحبوب في العالم، أعلنت في وقت سابق أن "مخزونها من القمح يكفي لستة أشهر فقط".