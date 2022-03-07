مقتل رئيس بلدية غوستوميل القريبة من كييف جرّاء القصف الروسي

قتل رئيس بلدية غوستوميل حيث تقع قاعدة عسكرية شمال غرب كييف على يد الجيش الروسي، بحسب ما أفاد مجلس البلدية الإثنين، في اليوم الثاني عشر من غزو أوكرانيا.

وكتبت مدينة غوستوميل في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "توفي رئيس البلدية يوري إيليتش بريليبكو، أثناء توزيع الخبز والأدوية على المرضى ومواساة الجرحى".

وورد البيان مستذكرا التزام رئيس البلدية الراحل بواجباته منذ الغزو الروسي بالقول: "لم يجبره أحد على مواجهة رصاص العدو. كان بإمكانه، مثل مئات آخرين، الاختباء في قبو. لكنه قرر ذلك".

وأشاد البيان برئيس البلدية الذي "مات من أجل المجتمع، مات من أجل غوستوميل، مات كبطل. له طيب الذكرى الخالدة وامتناننا".

تستضيف مدينة غوستوميل الواقعة شمال غرب كييف مطار أنتونوف العسكري، الذي تعرض لضربات روسية في 25 شباط/فبراير، غداة بدء غزو أوكرانيا.

وأشار بيان البلدية إلى أنه "بالنظر إلى الوضع" الحالي، فإنه لن يتم تشييع رئيس البلدية في جنازة عامة.