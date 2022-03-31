شركة بلو أوريجين للسياحة الفضائية تكمل رابع رحلة شبة مدارية بنجاح

أكملت شركة بلو أوريجين للسياحة الفضائية لمؤسسها رجل الأعمال جيف بيزوس رابع رحلة مأهولة بطاقم الخميس بعد هبوط ناجح في منطقة بغرب تكساس لرحلة شبة مدارية استغرقت عشر دقائق لستة مسافرين.

وانطلقت المركبة الفضائية نيو شيبرد عند الساعة 13:59 بتوقيت غرينتش. وبعد وقت قصير انفصلت كبسولة الطاقم عن الصاروخ، الذي يبلغ ارتفاعه ستة طوابق، على ارتفاع 106 كيلومترات.

واستمتع أفراد الطاقم ببضع دقائق من التحليق الحر في ذروة رحلتهم القصيرة قبل أن تعود الكبسولة إلى الأرض وتنزل بمنطقة صحراوية تحملها ثلاث مظلات، وتهبط بسلام خارج بلدة فان هورن في غرب تكساس.

وكتبت بلو أوريجين على تويتر "يا لها من مهمة مذهلة من موقع الإطلاق الأول. تهنئة لجميع أفراد فريق بلو على تنفيذ ودعم رحلة اليوم".

وتمت الرحلة بعد يومين من موعدها المقرر بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى تأجيلها يوم الثلاثاء. اختلفت هذه الرحلة عن الرحلات الثلاثة السابقة لبلو أوريجين التي نقلت مسافرين مشهورين منهم الممثل وليام شاتنر ومذيع التلفزيون مايكل ستراهان وبيزوس شخصا إذ لم يكن هناك أي شخص مشهور في رحلة يوم الخميس.