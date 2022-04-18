شنغهاي تسجل ثلاث وفيات بكوفيد-19 هي الأولى منذ بداية الحجر

قال مركز شنغهاي المالي الصيني إن ثلاثة أشخاص مصابين بكوفيد-19 توفوا يوم الأحد في أول مرة يتم فيها الإعلان عن وفيات بين مرضى فيروس كورونا خلال التفشي الحالي. وسجل العملاق الآسيوي الذي يتبع استراتيجية صفر كوفيد رسميا 4641 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الذي اكتشِف على أراضيه نهاية 2019.

وقالت حكومة شنغهاي على مواقع التواصل الاجتماعي إن الأمر يتعلق بثلاثة مسنين كانوا يعانون أمراضا و"تدهورت حالتهم" بعد دخولهم المستشفى و"توفوا بعد ثبوت عدم جدوى كل الجهود المبذولة لإنعاشهم".

وأوضحت أن المتوفين الثلاثة امرأتان (89 و91 عاما) ورجل (91 عاما)، مشيرة إلى أنهم كانوا يعانون مجموعة أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وسجلت المدينة 19831 إصابة يومية جديدة يومية غير مصحوبة بأعراض لكوفيد-19 يوم الأحد بانخفاض عن 21582 إصابة في اليوم السابق. وبلغت الإصابات الجديدة المصحوبة بأعراض 2417 انخفاضا من 3238.

تواجه العاصمة الاقتصادية شنغهاي أسوأ تفش للفيروس منذ بداية الجائحة وفرض حجر على جميع السكان البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة منذ مطلع نيسان/أبريل.

كما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الإثنين أن البر الرئيسي سجل 23460 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد منها 2742 إصابة مصحوبة بأعراض و20718 بدون أعراض.

ويأتي هذا مقارنة مع 26155 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا قبل يوم منها 3529 إصابة مصحوبة بأعراض و22626 بدون أعراض.

وسجل البر الرئيسي في الصين 185035 إصابة مؤكدة بكورونا حتى الآن.