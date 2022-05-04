هل يصبح تويتر مأجوراً؟ ماسك قد يطالب برسوم نظير الاستخدام التجاري والحكومي

قال إيلون ماسك إن موقع تويتر سيظل مجانياً للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسوماً بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي.

ويسعى ماسك إلى زيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة. وقال ماسك في تغريدة "تويتر سيظل دائما مجانيا للمستخدمين العاديين، لكن قد يطلب تكلفة طفيفة للاستخدام التجاري والحكومي".

ولم يرد تويتر حتى الآن على طلب للتعقيب من رويترز.

ومنذ الشهر الماضي يتحدث ماسك عن مجموعة تغييرات في تويتر. وبعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، قال إنه يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة.

شركة عامة مجدداً؟

في السياق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيلون ماسك يخطط لجعل تويتر شركة عامة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من شرائه شركة التواصل الاجتماعي.

وقال تقرير الصحيفة إن ماسك أبلغ مستثمرين محتملين أنه يخطط لتنظيم طرح عام أولي لإعادة تويتر إلى الأسواق العامة.

وأوردت رويترز في وقت سابق هذا الأسبوع أن ماسك في محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأثرياء رفيعي المستوى بخصوص جلب مزيد من التمويل لصفقة استحواذه على تويتر التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار وربط حجم أقل من ثروته بالصفقة.