شاهد: إصابات كوفيد-19 تتجاوز مليونين إصابة في كوريا الشمالية

قالت كوريا الشمالية يوم الجمعة إنها تحقق "نتائج جيدة" في معركتها مع أول انتشار مؤكد لكوفيد-19، بينما ارتفع عدد الذين ظهرت عليهم أعراض الحمى إلى أكثر من مليوني شخص.

وأثارت موجة من الإصابات بكوفيد، والتي أكدتها كوريا الشمالية لأول مرة الأسبوع الماضي، القلق بشأن نقص الموارد الطبية واللقاحات في الدولة المعزولة التي تخضع لعقوبات شديدة بسبب برنامجها للأسلحة النووية.

وقال مسؤول كوري جنوبي إن كوريا الشمالية لم تستجب لعروض من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بإرسال مساعدات.

ومن المتوقع أن يبحث يون سوك يول الرئيس الكوري الجنوبي الجديد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، المقرر وصوله إلى كوريا الجنوبية في وقت لاحق يوم الجمعة، المساعدة.

وأبلغت كوريا الشمالية عن إصابة 263 ألف إصابة آخرين بأعراض الحمى، وحالتي وفاة أخريين، مما يرفع إجمالي عدد حالات الحمى منذ أواخر أبريل نيسان إلى 2.24 مليون حتى مساء الخميس، بما في ذلك 65 حالة وفاة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

النشاط الزراعي مستمر والمصانع تعمل

تفتقر كوريا الشمالية إلى القدرات اللازمة لإجراء فحوص كوفيد، ولم تحدد عدد الذين تأكدت إصابتهم بكوفيد من بين المصابين بالحمى.

وعلى الرغم من عدد الحالات الكبير، قالت كوريا الشمالية إن النشاط الزراعي مستمر والمصانع تعمل. كما تخطط لإقامة جنازة رسمية لجنرال متقاعد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية "يتم الإبلاغ بشكل مطرد عن نتائج جيدة في الحرب الجارية ضد الوباء".

وحذرت وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من العواقب "المدمرة" لكوفيد على سكان كوريا الشمالية البالغ عددهم 25 مليون نسمة، في حين يخشى مسؤولو منظمة الصحة العالمية أن يؤدي انتشار الفيروس دون رادع إلى ظهور متحورات جديدة أكثر فتكا.

لكن كوريا الشمالية قالت يوم الأربعاء إن تفشي المرض أخذ "منعطفا إيجابيا".