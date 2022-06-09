صندوق النقد الدولي يتوقع خفض توقعاته للنمو العالمي

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس الخميس إن الصندوق يتوقع مزيدا من الخفض في الشهر المقبل لتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2022، في أعقاب خفض البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتهما.

وسيكون هذا هو الخفض الثالث من جانب الصندوق هذا العام. ففي أبريل نيسان، خفض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بحوالي نقطة مئوية كاملة إلى 3.6 بالمئة في عامي 2022 و2023.

وقال رايس في مؤتمر صحفي دوري لصندوق النقد الدولي إن التوقعات في المجمل ما زالت تشير إلى نمو في جميع أنحاء العالم، وإن كان على مستوى أبطأ، لكن عددا من البلدان قد يواجه ركودا.

كما أشار إلى استمرار تسارع التضخم "خصوصا في عدد من الاقتصادات المتقدمة ما يؤدي إلى تشدد في السياسة النقدية".

واعتبر جيري رايس أن ما يحصل في النهاية هو "تكاثر الأزمات" التي تؤثر على النمو.

وأعلن البنك الدولي، المؤسسة الرئيسية الأخرى في واشنطن، الإثنين أنه يراهن الآن على نمو اجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 2,9 بالمئة، مقابل 4,1 بالمئة في كانون الثاني/يناير. كما أشار إلى مخاطر التضخم المصحوب بركود "مع فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع".