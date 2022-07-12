وكالة: روسيا تفرض غرامة على أبل بسبب انتهاك مزعوم لقواعد تخزين البيانات

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن محكمة في موسكو فرضت غرامة على شركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا قدرها مليوني روبل (33900 دولار) يوم الثلاثاء بسبب مزاعم حول رفضها تخزين بيانات المواطنين الروس على الأراضي الروسية.

ودخلت موسكو في خلافات مع شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي في نزاع محتدم تحول إلى معركة شاملة منذ أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير.

ولم ترد أبل حتى الآن على طلب للتعليق.