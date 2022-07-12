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تكنولوجيا الأعمال

وكالة: روسيا تفرض غرامة على أبل بسبب انتهاك مزعوم لقواعد تخزين البيانات

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
شعار شركة آبل
شعار شركة آبل   -   حقوق النشر  AP/Kathy Willens

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن محكمة في موسكو فرضت غرامة على شركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا قدرها مليوني روبل (33900 دولار) يوم الثلاثاء بسبب مزاعم حول رفضها تخزين بيانات المواطنين الروس على الأراضي الروسية.

ودخلت موسكو في خلافات مع شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي في نزاع محتدم تحول إلى معركة شاملة منذ أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير.

ولم ترد أبل حتى الآن على طلب للتعليق.

المصادر الإضافية • رويترز