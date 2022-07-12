مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بضربة نفّذتها طائرة مسيرة أميركية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ماهر العكال الثلاثاء في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون اللفتنانت كولونيل ديف إيستبرن لوكالة فرانس برس إن ماهر العكال، الذي وصفته وزارة الدفاع الأميركية بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز في تنظيم الدولة الإسلامية"، قتل بينما كان على متن دراجة نارية بالقرب من جندريس في سوريا، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل العكال "برفقة شخص آخر كان معه، بعد استهدافهما بصاروخ من مسيّرة أميركية... (في) جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب".

وأفادت جمعية "الخوذ البيضاء" (الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري) عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح في ضربة استهدفت دراجة نارية في محيط حلب، لكن من دون تحديد هوية الضحيتين.

ولم ترد الكثير من المعلومات عن العكال، لكن المرصد عرّف عنه على أنه "والي الشام" ضمن تنظيم الدولة الإسلامية.

وجاءت الضربة بعد خمسة أشهر على مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو ابراهيم الهاشمي القرشي على يد قوات أميركية خاصة في أطمة بمحافظة إدلب (شمال غرب).

وقال مسؤولون أميركيون إن القرشي فجر نفسه لمنع القوات الأميركية من إلقاء القبض عليه.