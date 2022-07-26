بعد الصفقة مع روسيا ..صادرات الحبوب الأوكرانية قد تصل إلى 3.5 مليون طن شهريا

قال النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني يوم الاثنين إن صادرات أوكرانيا من الحبوب قد تصل إلى 3.5 مليون طن شهريا في المستقبل القريب بفضل الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا ويهدف لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود.

وأبلغ تاراس فيسوتسكي التلفزيون الأوكراني أن حجم صادرات الحبوب سيزيد تدريجيا كل شهر بدءا من حوالي 1.5 مليون طن في أغسطس آب.

ولن تكون أوكرانيا والدول المستوردة المستفيدين الوحيدين في حال تنفيذ الاتفاقية، بل تعول تركيا أيضاً على الاستفادة من الصفقة لإعادة الحيوية إلى قطاع الشحن فيها، المتراجع منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

بالنظر إلى تفاصيل الصفقة التي لا تزال غير واضحة، تنتظر صناعة الشحن في البحر الأسود في تركيا لمعرفة ما إذا كانت ستشارك في نقل الحبوب.

بالإضافة إلى ذلك، أشار محللون أيضًا إلى أن تنفيذ الاتفاقية لا يزال يواجه العديد من المخاطر.

ووقعت روسيا وأوكرانيا صفقة طال انتظارها في اسطنبول بتركيا يوم الجمعة لنقل الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة الأوكرانية بأمان إلى الأسواق الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة.

خلال حفل التوقيع على اتفاقية استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، اسطنبول، تركيا، الجمعة 22 يوليو 2022. AP Photo

ستسمح اتفاقية حبوب البحر الأسود، الموقعة مع تركيا تحت رعاية الأمم المتحدة، بتصدير كميات كبيرة من المواد الغذائية التجارية والأسمدة من ثلاثة موانئ رئيسية في البحر الأسود، هي أوديسا وتشرنومورسك ويوجني.