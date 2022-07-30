إيلون ماسك يقيم دعوى مضادة ردا على دعوى تويتر لإتمام صفقة الاستحواذ

أظهرت أوراق محكمة أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أقام دعوى قضائية مضادة للقضية التي رفعتها شركة تويتر لإلزامه بإتمام صفقة الاستحواذ على الشركة بمبلغ 44 مليار دولار.

كانت قاضية في ولاية ديلاوير الأمريكية قالت في وقت سابق من يوم الجمعة إن محاكمة ستبدأ في 17 أكتوبر/ تشرين الأول وتستمر خمسة أيام للنظر في الدعوى التي رفعتها منصة التواصل الاجتماعي ضد أغنى شخص في العالم.

وجاء في مذكرة لمحكمة ديلاوير المتخصصة بقانون الأعمال المكلفة هذا الملف أن الشكوى المرفوعة "سرا" أتت في وثيقة من 164 صفحة ولا يمكن للجمهور الاطلاع عليها بعد.

لكنها ستنشر سريعا إذ إن قواعد المحكمة ترغم ماسك على نشر نسخة علنية تحذف منها الأسرار الصناعية ومعلومات أخرى حساسة قد تكون تحويها.

وقد يكون أحد المآخذ الواردة في شكوى ماسك أن تويتر قد تكون كذبت حول عدد مستخدميها بعدما قبلت عرض الشراء الذي قدمه على ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكان ماسك أعلن في نيسان/ أبريل نيته شراء شبكة التواصل الاجتماعي بسعر 44 مليار دولار لكنه أكد مطلع تموز/ يوليو أنه وضع حدا للاتفاق بحجة أن الشركة ومقرها في سان فرانسيسكو قد تكون كذبت حول نسبة الحسابات الآلية والرسائل التطفلية على المنصة.

ورفعت تويتر الشكوى في 12 تموز/يوليو أمام محكمة في ديلاوير في جنوب شرق الولايات المتحدة لإرغام أغنى أغنياء في العالم على الالتزام بالشراء.

وتسعى شبكة التواصل الاجتماعي إلى دفع ماسك إلى احترام اتفاق الشراء أو الحصول على تعويضات على فسخه تقدر بمليار دولار.

وكان ماسك تعهد شراء سهم تويتر بسعر 54,20 دولارا.

إلا أن التراجع العام في الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة وانهيار عائدات الاعلانات في شبكة التواصل الاجتماعي هذه والانتقادات العلنية التي طالت ماسك أدت إلى تراجع كبير في سعر السهم ليصل إلى حدود 32 دولارا في 11 تموز/يوليو عشية التقدم بالشكوى ضد ماسك. وتم التداول بسهم تويتر الجمعة بسعر 41,61 دولارا.