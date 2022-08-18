فيديو - يورونيوز نيكست | ما هو التضخم؟ كيف يحدث؟ وما هي أسبابه؟

بلغ التضخم في منطقة اليورو في شهر تموز - يوليو الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8.9% ليكون أعلى بأربع أضعاف من نسبته خلال الفترة نفسها من العام الماضي عندما وصل 2.2%

وبدأت آثار ارتفاع التضخم تظهر بوضوح في جميع أنحاء أوروبا، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود.

وبينما يلقي خبراء الاقتصاد باللائمة في الدرجة الأولى على جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن الاضطراب في سلاسل التوريد حول العالم نجمت عنه ضغوط هائلة على السلع والحاجيات والخدمات اليومية. عدا عن تفاقم القلق من نقص الغاز المخصص للتدفئة، والذي تسبب في تصعيد المخاوف مع اقتراب الشتاء بارد.

لكن ما الذي يحدث بالفعل؟ وما هي الآليات والدوافع وراء التضخم المالي؟ وهل يمكن كبح جماحها؟

للإجابة، تحدثت يورونيوز نيكست إلى خبراء الاقتصاد الفرنسي، حول ماهية التضخم وأسبابه وكيف يمكن التعامل مع الوضع وتأثيره الحالي والمستقبلي.

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