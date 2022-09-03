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الاتحاد الأوروبي يدعو لتقديم جرعات تعزيزية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا في الشتاء المقبل

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
ممرضة من مركز جاكسون-هيندز الصحي تقدم لقاح موديرنا في مركز تلقيح بجوار جامعة ولاية جاكسون في جاكسون، الولايات المتحدة، الثلاثاء 19 يوليو 2022
ممرضة من مركز جاكسون-هيندز الصحي تقدم لقاح موديرنا في مركز تلقيح بجوار جامعة ولاية جاكسون في جاكسون، الولايات المتحدة، الثلاثاء 19 يوليو 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

تعتزم المفوضية الأوروبية حث الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على البدء الآن في تقديم جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لسكانها لاحتواء موجة عدوى جديدة متوقعة في الخريف والشتاء، حسبما أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة قبل إصدارها رسميا.

وذكرت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن أكثر من 2300 نسمة ما زالوا يفقدون حياتهم في دول الاتحاد كل أسبوع بسبب مرض كوفيد، فيما يعاني آخرون من التداعيات الصحية السلبية للمرض ومن بينها أعراض طويلة الأمد ومشكلات تتعلق بالصحة العقلية.

وقالت "يتضح من خلال العامين الماضيين أن الاتحاد الأوروبي قد يواجه موجة جديدة من كوفيد-19 في الخريف والشتاء"، حيث تدفع العودة إلى المدارس وبرودة الطقس الأفراد إلى المكوث في أماكن مغلقة، الأمر الذي يساعد كذلك على انتشار الأنفلونزا الموسمية.

وأضافت "التطعيم لا يزال هو أكثر طريقة يعوّل عليها لتجنب الإصابة بالأعراض الحادة، وبالتالي تقليل الوفيات"، ودعت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لتنظيم حملات تطعيم تشمل لقاحات معدلة لمواجهة المتحورات الجديدة.

وشددت المفوضية على ضرورة أن يتم ذلك قبل "الموجة التالية".

ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية الخميس على الجرعات المعززة التي عدلتها بيونتيك-فايزر وموديرنا لمواجهة المتحورات الجديدة.

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وقالت ستيلا كيرياكيدس مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي في تعقيبها على قرار وكالة الأدوية "من الضروري أن تظل الأولوية لإعطاء اللقاح الأساسي والجرعة المعززة الأولى لجميع الأفراد المؤهلين".