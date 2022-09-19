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على الرغم من استمرار وفاة الأمريكيين جراء كوفيد-19.. بايدن يقول إن "الجائحة انتهت"

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بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الأمريكي جو بايدن في صورة أرشيفية مرتديا الكمامة
الرئيس الأمريكي جو بايدن في صورة أرشيفية مرتديا الكمامة   -   حقوق النشر  Susan Walsh/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة بُثنت يوم الأحد إن "الجائحة انتهت" حتى على الرغم من أن الولايات المتحدة ما زالت تكافح إصابات فيروس كورونا التي تودي بحياة مئات الأمريكيين يومياً.

وقال بايدن خلال مقابلة أجرتها معه شبكة(سي.بي. إس) يوم الأربعاء على هامش معرض ديترويت للسيارات "الجائحة انتهت".

وأضاف "ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد-19. ما زلنا نقوم بعمل كبير بشأنه. ولكن الجائحة انتهت. إذا لاحظتم فلا أحد يضع كمامة. يبدو أن الجميع في حالة طيبة. لذا أعتقد أن الوضع بدأ يتغير".

وتراجع عدد وفيات جائحة كوفيد-19 بشكل كبير منذ وقت مبكر من رئاسة بايدن عندما كان أكثر من ثلاثة آلاف أمريكي يموتون يومياً بعد أن أصبحت الرعاية المعززة والأدوية واللقاحات متاحة على نطاق أوسع.

ولكن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن ما يقرب من 400 شخص يموتون يوميا بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وطلب بايدن من الكونغرس 22.4 مليار دولار كتمويل إضافي للاستعداد لزيادة محتملة في إصابات كورونا خلال الخريف.

المصادر الإضافية • رويترز