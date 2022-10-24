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تكنولوجيا الأعمال

ارتفاع أسعار النفط مع اقتراب تطبيق حظر الواردات الروسية

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
منصة للتنقيب عن الغاز في النرويج
منصة للتنقيب عن الغاز في النرويج   -   حقوق النشر  AP Photo

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين إذ أدت توقعات بشح الإمدادات على مستوى العالم قبل تطبيق حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسي إلى زيادة الأسعار.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 94.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 85.56 دولار للبرميل.

كان برنت قد سجل ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة الأسبوع الماضي بفعل تراجع الدولار والآمال في تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع حدوث اضطرابات في إمدادات النفط العالمية عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر كانون الأول. 

كما يخطط الاتحاد لمنع واردات منتجات النفط الروسية في فبراير شباط.