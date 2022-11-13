رئاسة الوزراء: مصر تقول احتياطي الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام

قالت رئاسة الوزراء في بيان يوم الأحد إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام.

ووصف البيان الحديث عن وجود نقص في الكميات المعروضة من الأرز في الأسواق بالشائعات.

بيان رئاسة الحكومة المصرية على صفحتها على فيسبوك أشار إلى أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تحدثت عن عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية في البلاد، وأضاف البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث تم نفي هذه الأنباء.

وأكد بيان الحكومة عدم صحة وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق، وأن الأرز متوفروكافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعيز وشدد البيان الرسمي لعى توافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام، وستقوم الجهات المختصة بحملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية حسب تعبير البيان الحكومي.