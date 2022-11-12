مقتل 19 شخصا بسقوط حافلة بإحدى الترع في محافظة الدقهلية في مصر

ذكرت وزارة الصحة المصرية يوم السبت أن 19 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون إثر سقوط حافلة في ترعة بمحافظة الدقهلية في شمال البلاد.

وأضافت أن الحافلة انقلبت وسقطت في ترعة الرياح التوفيقي بالمحافظة التي تقع بشمال البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن حوالي 35 شخصا كانوا في الحافلة وإن الحادث وقع "نتيجة السرعة وأثناء محاولة السائق تخطي سيارة أمامه، اختلت عجلة القيادة وسقطت الحافلة في الترعة".

وأفادت المصادر أن عددا من المصابين من الأطفال، وسارع الاهالي إلى تقديم المساعدة في إنقاذ الركاب، وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، فيما فتحت السلطات المحتصة تحقيقا في ملابسات الحادث.

وتقع الحوادث والاصطدامات في الغالب بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور.

وفى تموز/يوليو الماضي، اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة متوقفة على طريق سريع في محافظة المنيا جنوبا، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 35 آخرين.