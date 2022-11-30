سيتي سكيب دبي.. فرصة استثنائية للأطراف العقارية الإقليمية والعالمية

اجتمع مطورو العقارات من جميع أنحاء العالم في مركز دبي التجاري العالمي في النسخة الرابعة والعشرين من سيتي سكيب دبي، لعرض أهم مشاريعهم المستقبلية.

ركز الحدث هذا العام على كيفية تكيف سوق العقارات مع التغيير في مجالي التكنولوجيا الجديدة والاستدامة. خلال الحدث الذي استمر ثلاثة أيام، اجتمع الآلاف من المستثمرين والمتخصصين في العقارات للتواصل وإنشاء شراكات في مشاريع مشتركة ومناقشة مستقبل العقارات.

تم عرض مجموعة كبيرة من المشاريع الجديدة في السوق من كبار المطورين العالميين، ومن بينهم "شوبها ريالتي" الشركة المحلية، المختصة المجمعات السكنية الحضرية. أعلنت المجموعة عن مشروعين، "شوبها 1" و " هارتلاند 2" بقيمة 6.23 مليار يورو وسيتم الانتهاء منهما في غضون خمس إلى ثماني سنوات.

وقال فرانسيس ألفريد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "سوبها ريالتي":"إنه إعلان كبير "لشوبا". تبلغ مساحة "هارتلاند" 8 ملايين قدم مربع، ما يصل إلى 7000 منزل و100 فيلا فاخرة. 50٪ من الأرض مساحة مفتوحة. تبلغ مساحة "شوبا 1" حوالي 35 فدانًا بها حوالي 2600 منزل."

كما تحدث فرانسيس ألفريد عن آخر 24 شهرًا قائلاً: "شهد سوق العقارات في دبي تحسنا كبيرا. التأشيرات الذهبية والفرص الجيدة للمستثمرين لفتح شركات خاصة وتغيير أيام عطلة نهاية الأسبوع التي أصبحت من الجمعة إلى الأحد. جلب الكثير من الاستثمارات إلى دبي."

وكان من بين المطورين الدوليين في المعرض أ شركات من بالي والمملكة المتحدة والأردن وألمانيا وتركيا. يأتي هذا الحدث مع استمرار سوق العقارات في دبي في جذب المستثمرين وسط ارتفاع أسعار النفط.

معاملات عقارية بقيمة ملياري درهم إماراتي (525 مليون يورو) في يوم واحد

شهد الربع الثالث من العام أن سوق العقارات في دبي يشهد أعلى أداء على الإطلاق منذ 12 عامًا، حيث وصلت قيمة مبيعات العقارات إلى ما يقرب من 19 مليار يورو في الربع الثالث من العام. عكس معرض سيتي سكيب دبي هذا العام هذا الطلب على المشاريع طور الإنشاء.

يقول ألكسندر إدوارد، مدير معرض سيتي سكيب بورتفوليو في إنفورما ماركتس: "يشهد سوق العقارات في دبي طفرة كبيرة... فقد أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن هناك معاملات عقارية بقيمة ملياري درهم إماراتي (525 مليون يورو) في يوم واحد، هذا رقم خيالي. أعتقد أن الجميع يأتون إلى دبي بحثًا عن الأمان وفرص الاستثمار الجيدة، لوضع أموالهم في مكان آمن، آملين أن تحقق لهم عائدا كبيرا.

بالإضافة إلى أسعار النفط، تعمل السياسات الحكومية للمستقبل، وقواعد التأشيرات الجديدة وزيادة عدد السكان، على تعزيز مبيعات العقارات طور الإنجاز في الإمارة. ويعني الارتفاع في عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في الأشهر الستة الأولى من العام أن دبي أصبحت أيضًا سوقًا مصدرًا للاستثمار.

هذا وقد أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري ومقرها دبي أنها ستقدم حوالي 100 مشروع قيد التنفيذ العام المقبل، في حين أن أكثر من 10000 مشروع في مرحلة التخطيط، بقيمة عدة مليارات من اليورو، من المتوقع تسليمها بين عامي 2023 و2028

قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير، ليورونيوز: "واحد منهم هو ثاني أطول مبنى في الإمارات، والخامس أو السادس على وجه الأرض ... ثاني أطول بعد برج خليفة. وهذا المشروع يتطلب مستوى مختلفًا تمامًا من الهندسة لتحقيقه."

نظارات تحول المحادثات إلى كتابة لحظيا وتترجمها إلى تسع لغات

وفي مجال آخر تم إطلاق في جميع أنحاء العالم تطبيق يحول الكلام إلى كتابة على النظارات الذكية. بالإضافة إلى ترجمة المحادثات إلى 9 لغات يسمح تطبيق XRAI Glass بترجمة المحادثات لحظيا.

يسمح البرنامج للأشخاص الصم وضعاف السمع بـ "رؤية" المحادثات على نظارات الواقع المعزز. يستخدم تطبيق "إكس راي غلاسس" مع نظارات "نرييل شهق أوغمونتد ريالتي" الذكاء الاصطناعي للكتابة والترجمة والعمل كمساعد شخصي للعيون.

يقول دان سكارف، الرئيس التنفيذي لشركة " إكس راي": " لقد إختبرنا هذا البرنامج في أغسطس/آب فقد قام بتجريب هذا البرنامج العشرات والعشرات من الناس حول العالم."

تم إعداد هذه التكنولوجيا الجديدة لمساعدة ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى تذكر التفاصيل. سيتلقى الحاضرين في اجتماعات العمل ملخصًا لاجتماعاتهم على الفور وبلغات مختلفة، مما يساعد على تعزيز التواصل والتعاون على الصعيد الدولي..