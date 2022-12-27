فيديو: اختبارات على أكباد الخنازير لتصبح زراعتها في أجساد البشر ممكنة

يسعى مختبر أمريكي في مدينة مينيابوليس لتعديل أكباد الخنازير باستخدام الهندسة الحيوية حتى تصبح صالحة لزراعتها بأجساد البشر.

ويهدف المشروع، في حال نجاح اختباراته، إلى سد النقص الكبير في الأعضاء البشرية.

وتقوم الأبحاث على عملية إذابة الخلايا البشرية في أكباد الخنازير حتى تعمل مثل أعضائنا البشرية وتخزينها في جرارات حتى تكتمل عملية التحول.

كذلك يتم إزالة جميع الخلايا التي كانت موجودة في أكباد الخنازير.

ويقول جيف روس، الرئيس التنفيذي لشركة Miromatrix التي تمول الاختبارات: "أجسادنا لا ترى تلك الأكباد كأعضاء خنازير لأننا نزيل جميع الخلايا التي كانت موجودة فيها".

وتسعى الشركة لإجراء أول اختبار بشري باستخدام كبد خنزير معدل في عام 2023.

ومن المقرر أن تتم التجربة خارج جسم المريض وذلك في حال موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وسيقوم الاختبار على وضع كبد خنازير بجانب سرير لتصفية دم مريض فشل كبده بشكل مفاجئ ومتابعة نتيجة عمل الكبد المعدل حيويا في القيام بتلك المهمة.

وإذا نجح الاختبار فسيكون خطوة حاسمة نحو محاولة زرع عضو معدل بيولوجيا.

ويوجد أكثر من 100 ألف شخص على قائمة الانتظار الأمريكية لعملية زراعة الأعضاء ومن المحتمل أن يموت الآلاف منهم قبل أن يحين دورهم.