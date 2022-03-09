فيديو: وفاة أول مريض خضع لزراعة قلب خنزير بعد شهرين من العملية

توفي أول مريض في العالم خضع لزرع قلب خنزير معدل وراثيا بعد شهرين من العملية، على ما أعلن الأربعاء المستشفى الذي كان يُعالج فيه.

وقال مستشفى ميريلاند الجامعي في بيان، إن ديفيد بينيت البالغ 57 عاما توفي الثلاثاء بعدما بدأت حالته "بالتدهور في الأيام الأخيرة".

وأضاف البيان "عندما اتضح أنه لن يشفى من هذه الحالة، تم مده بالرعاية الطبية المخصصة للأشخاص المنازعين".

وأشار المستشفى الأميركي، إلى أن بينيت الذي خضع للعملية في السابع من كانون الثاني/يناير، "تمكن من التواصل مع عائلته في ساعاته الأخيرة".

وكان المستشفى قد لفت عند الإعلان عن هذا الحدث العلمي قبل شهرين إلى أن العملية أظهرت للمرة الأولى أن قلباً حيوانياً يمكنه الاستمرار في العمل داخل جسم الإنسان من دون رفض فوري.

وكان ديفيد بينيت قد اعتُبر غير مؤهّل لعملية زرع قلب بشري.