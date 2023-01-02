دبي تلغي ضريبة 30 بالمئة على مبيعات الكحول وسط تعاف اقتصادي

قالت شركتان كبيرتان على وسائل للتواصل الاجتماعي إن دبي أوقفت العمل بضريبة حجمها 30 بالمئة على الكحوليات وألغت أيضاً رسوم رخصة كانت مطلوبة من قبل لشراء المشروبات الكحولية في الإمارة.

ومن المتوقع أن تعزز الخطوة أكثر جاذبية دبي، مركز السياحة والتجارة والأعمال في الإمارات، بالنسبة للسياح والوافدين الذين ينجذبون إليها بسبب أسلوب الحياة الأكثر تحرراً وانفتاحاً مقارنة بمدن أخرى في منطقة الخليج العربية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن التغييرات دخلت حيز التنفيذ أمس الأحد وستُطبق لفترة تجريبية مدتها عام.

وقالت شركة "إم.إم.آي"، وهي واحدة من شركتي توريد كبيرتين للمشروبات الكحولية في دبي، على حسابها على إنستغرام "بإلغاء الضريبة البالغة 30 بالمئة وبعد أن أصبحت رخصة الكحوليات مجانية، أصبح شراء مشروباتك المفضلة أسهل وأرخص من أي وقت مضى". وأضافت أن الأسعار في متاجرها في أنحاء الإمارة تعكس إلغاء الضريبة.

وأكدت شركة تجزئة أخرى هي "أفريكان آند إيسترن" أن الضريبة لم تعد مطبقة لكن الأسعار ستظل تعكس ضريبة القيمة المضافة البالغة خمسة بالمئة.

وتعافى الاقتصاد في دبي بشكل سريع وكبير من تبعات جائحة كوفيد-19 ونما الناتج الإجمالي المحلي 4.6 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2022.

وقطاع السياحة من الأعمدة الأساسية لاقتصاد الإمارة ونما عدد السائحين بأكثر من 180 بالمئة في النصف الأول من 2022 على أساس سنوي. ولجأ العديد من دول الخليج لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في ظل اعتماد متزايد على الضرائب لتعزيز الإيرادات غير النفطية.