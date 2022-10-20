فيديو: العثور على 21 جثة في شوارع بيرو والشرطة تشير إلى تسمم كحولي

عُثر على ما لا يقل عن 21 جثة في شوارع مدينة هوانوكو في بيرو خلال الأسبوع الماضي فيما تزعم الشرطة أنهم أصيبوا بالتسمم جرّاء تناول نوع سام من الكحول يباع ويستهلك كالخمور.

وعكفت الشرطة على البحث على مصدر التسمم في السوق المحلي للمدينة، حيث أخذت عدة عينات لمشروبات كحولية رخيصة من أجل تحليلها.

وقالت السلطات إن الحديث مع البائعين بالسوق لم يساعد حتى الآن في تحديد المشروب السام أو الوصول إلى موقع إنتاجه.

وقال مدير الخدمات الصحية الإقليمي إن اختبار العينات المأخوذة من الشروبات قد يستغرق أسبوعاً قبل التمكن من تحديد المشروب السام.