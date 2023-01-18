وثائق: السعودية عرضت على ماسك 60 مليار دولار لتحويل "تسلا" لشركة خاصة

أظهرت وثائق قضائية أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير إيلون ماسك كان قد التقى مع محافظ صندوق الثروة السيادي السعودي ياسر الرميان في عدة مناسبات، وأن الرميان حث ماسك على تحويل تسلا لشركة خاصة.

وأفادت الوثائق، والتي تخص قضية رفعها مساهمو تسلا بشأن تغريدات لماسك في 2018 قال فيها إنه حصل على تمويل لتحويل شركة صناعة السيارات الكهربائية لشركة خاصة، بأن الرميان عرض على ماسك دعما بما يصل إلى 60 مليار دولار لهذا المسعى.

كان مستثمرون قد رفعوا دعوى قضائية في أغسطس آب 2018 بعد فترة وجيزة من قول ماسك على تويتر أنه يفكر في جعل تسلا شركة خاصة عند سعر 420 دولارا للسهم الواحد. وقال "التمويل مضمون".

وفي تغريدة أخرى خلال اليوم نفسه، كتب "تأكد دعم المستثمرين"، مضيفا "السبب الوحيد لعدم التيقن من حدوث ذلك هو أنه مرهون بتصويت المساهمين".

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حوالي ثلاثة أسابيع.