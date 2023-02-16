مدير منظمة الصحة العالمية يعد بعدم ادخار أي جهد لمعرفة مصدر كوفيد-19

تعهد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الأربعاء شخصيا ببذل قصارى جهده، للحصول على "جواب" حول مصدر وباء كوفيد-19، نافيا بشدة المعلومات التي تحدثت عن أن المنظمة تخلت عن تحقيقاتها.

وصرح مدير منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحافي قائلا: "هناك بُعد علمي وأخلاقي لهذه المشكلة ويجب أن نستمر في الدفع حتى نحصل على الجواب"، بشأن مصدر الوباء الذي بدأ في الصين نهاية عام 2019، وأكد أن "الأمر مهم وأساسي للغاية".

وأشار مدير المنظمة إلى أنه أرسل مؤخرا رسالة رسمية إلى مسؤول صيني كبير، ليطلب مرة أخرى تعاون بكين في البحث عن منشأ أسوأ وباء منذ قرن قتل الملايين وسبب إعاقات للملايين.

وأكد مقال نشر في مجلة "نايتشر" العلمية نشر هذا الاسبوع ان منظمة الصحة لن تواصل المرحلة الثانية من التحقيق في هذا الخصوص، بسبب عدم تعاون السلطات الصينية. وتعتبر الأوساط العلمية أنه من الاساسي معرفة أصول هذا الوباء للتمكن من مكافحة الجائحة المقبلة بطريقة أفضل أو حتى تفاديها.

وكتبت المجلة: "علقت منظمة الصحة العالمية بعيدا عن الاضواء المرحلة الثانية من تحقيقها العلمي، الذي طال انتظاره في منشأ وباء كوفيد-19 بسبب التحديات الحالية المرتبطة بمحاولات إجراء دراسات حاسمة في الصين"، وأورد المقال نفي الدكتورة ماريا فان كيركوف التي كانت مسؤولة عن مكافحة الوباء في منظمة الصحة العالمية منذ بداياته.

وقالت خلال المؤتمر الصحافي: "إن منظمة الصحة العالمية لم تتخل عن دراسة مصدر كوفيد"، وتابعت قولها: "لم نتخل عن أي خطة. لن نتوقف حتى نفهم الأصول ويصبح هذا الأمر أكثر صعوبة لأنه كلما مر الوقت زادت صعوبة فهم ما حدث في المراحل المبكرة من الجائحة".