بقلم: يورونيوز

شاهد: سبيس إكس تطلق أقمارا صناعية إلى المدار في مهمة فالكون هيفي السادسة

أطلقت سبيس إكس صاروخها القوي فالكون هيفي للمرة السادسة وأرسلت ثلاثة أقمار صناعية إلى المدار.

أقلعت فالكون هيفي من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا ، محملة بثلاثة أقمار صناعية بعد عدة أيام من التأخير بسبب الطقس وإجهاض في اللحظة الأخيرة .

وتم إطلاق القمرين O3b وmPOWER لصالح شركة "SES" للاتصالات، التي قالت إن القمرين سيوفران اتصالاً واسع النطاق بجميع أنحاء العالم.

وبعد مرحلة انفصال القمرين، عادت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 إلى الأرض وهبطت على متن طائرة بدون طيار في المحيط الأطلسي.