تحمل رائدًا إماراتيًا.. كبسولة سبيس إكس تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

التحمت كبسولة سبيس إكس دراغون، التي حملت على متنها أربعة رواد فضاء يوم الخميس الماضي، بمحطة الفضاء الدولية.

وأعلنت شركة سبيس إكس المشغلة للكبسولة، أن الالتحام حدث في الساعة 10:40 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

وحدث الالتحام في وقت لم تتمكن فيه كاميرات ناسا من تقديم صور حية للحدث.

أحدث الصاروخ قبيل إطلاقه سحباً من الدخان وكرة نارية حمراء أضاءت السماء قبل الفجر Joel Kowsky/NASA

ومن خلال هذه العملية، سيتم استبدال فريق مكوّن من روّاد فضاء روس وأميركيين ويابانيين، والمتواجدين في المحطة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بطاقم مؤلف من رائد إماراتي وآخر روسي انضما إلى زميلين من إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).

وتأخر الالتحام لفترة وجيزة، بينما أكد المهندسون أن البرنامج قد تم تكوينه بشكل صحيح لآلية الإرساء في المحطة الفضائية.

وأظهر بث مباشر عبر الإنترنت لوكالة "ناسا"، المركبة الفضائية التي يعادل ارتفاعها 25 طابقاً وهي ترتفع من برج الإطلاق، مطلقة سحباً من الدخان وكرة نارية حمراء أضاءت السماء قبل الفجر.