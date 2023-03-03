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الولايات المتحدة الأمريكية

تحمل رائدًا إماراتيًا.. كبسولة سبيس إكس تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
يتكوّن الفريق الجديد من رائد فضاء إماراتي وآخر روسي وأميركيين اثنين
يتكوّن الفريق الجديد من رائد فضاء إماراتي وآخر روسي وأميركيين اثنين   -  حقوق النشر  Joel Kowsky/(NASA/Joel Kowsky) For copyright and restrictions refer to - http://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html

التحمت كبسولة سبيس إكس دراغون، التي حملت على متنها أربعة رواد فضاء يوم الخميس الماضي، بمحطة الفضاء الدولية.

وأعلنت شركة سبيس إكس المشغلة للكبسولة، أن الالتحام حدث في الساعة 10:40 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

وحدث الالتحام في وقت لم تتمكن فيه كاميرات ناسا من تقديم صور حية للحدث.

Joel Kowsky/NASA
أحدث الصاروخ قبيل إطلاقه سحباً من الدخان وكرة نارية حمراء أضاءت السماء قبل الفجرJoel Kowsky/NASA

ومن خلال هذه العملية، سيتم استبدال فريق مكوّن من روّاد فضاء روس وأميركيين ويابانيين، والمتواجدين في المحطة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بطاقم مؤلف من رائد إماراتي وآخر روسي انضما إلى زميلين من إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).

وتأخر الالتحام لفترة وجيزة، بينما أكد المهندسون أن البرنامج قد تم تكوينه بشكل صحيح لآلية الإرساء في المحطة الفضائية.

وأظهر بث مباشر عبر الإنترنت لوكالة "ناسا"، المركبة الفضائية التي يعادل ارتفاعها 25 طابقاً وهي ترتفع من برج الإطلاق، مطلقة سحباً من الدخان وكرة نارية حمراء أضاءت السماء قبل الفجر.

المصادر الإضافية • أ ب