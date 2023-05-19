إيلون ماسك يتهم مايكروسوفت باستغلال بيانات توتير دون إذن

بقلم: يورونيوز

اتهم إيلون ماسك مايكروسوفت بأنها لم تحترم اتفاقها مع تويتر في شأن استخدام بيانات شبكة التواصل الاجتماعي، ويندرج هذا الاتهام ضمن السباق إلى الذكاء الاصطناعي الذي يتصف بنهمه الكبير بالبيانات الرقمية.

وقال المحامي أليكس سبيرو، وكيل إيلون ماسك في رسالة وجهها الخميس إلى رئيس مجموعة المعلوماتية الأمريكية ساتيا ناديلا واطلعت وكالة فرانس برس على مضمونها "يبدو أن مايكروسوفت استخدمت واجهة برمجة تطبيقات تويتر لأغراض غير مصرح بها".

وأكّد تويتر أن مايكروسوفت استخدمت بيانات أكثر مما كان مسموحاً لها، وزودت جهات حكومية بعض هذه البيانات من دون إذن.

كذلك أشارت المنصة التي اشتراها رئيس شركة تيسلا في تشرين الأول/أكتوبر إلى أن مايكروسوفت، "رفضت حتى دفع سعر مخفض للاستمرار في الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات تويتر ومحتواها".

وتتيح واجهات برمجة التطبيقات لشركات أخرى مثل مايكروسوفت، تطوير أدوات لمنتجاتها الخاصة (برامج الإعلانات المتسللة ، والتطبيقات السحابية ، وما إلى ذلك).

وأشارت الرسالة أن "برامج مايكروسوفت تمكنت رغم القيود من الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات تويتر أكثر من 780 مليون مرة واسترجعت أكثر من 26 مليار تغريدة عام 2022 وحده".

وأكدت مايكروسوفت أنها تلقت مراجعات من وكلاء المنصة في شأن "استخدامها السابق لواجهات برمجة تطبيقات تويتر المجانية".

وقال ناطق باسم الشركة في بيان "سنراجع هذه الأسئلة ونرد بشكل مناسب"، مؤكداً التطلع إلى "مواصلة الشراكة الطويلة الأمد" مع تويتر.

وأعلنت شبكة تويتر في آذار/مارس في إطار سعيها إلى تعزيز وضعها المالي، أن على المطورين دفع المزيد لقاء خدماتها وبياناتها.

واتهم ماسك الشهر الفائت مايكروسوفت بأنها "تدرّب بطريقة غير شرعية" تقنياتها القائمة على الذكاء الاصطناعي بواسطة بياناتات تويتر. وكتب في تغريدة "لقد حان وقت المحاكم