شركة "إنفيديا" تكشف عن كمبيوتر خارق سيحدث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي

بقلم: يورونيوز

خلال مشاركته في معرض "كومبيوتكس" في تايوان، اعتبر رئيس شركة "إنفيديا" جنسن هوانغ أن" الذكاء الاصطناعي يقود ثورة في مجال الحوسبة"، وعرض مجموعة منتجات جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي متطوّرة وتتطلب مهام حوسبة أكثر تعقيداً.

قال رئيس شركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، الإثنين، إن العالم أصبح أمام "نقطة تحوّل في عصر الحوسبة الجديد"، في أول كلمة يدلي بها على الملأ منذ 4 سنوات، خلال مشاركته في معرض ""كومبيوتكس" للتكنولوجيا في تايوان، حيث كشف عن مجموعة منتجات متعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ومن بين المنتجات الجديدة المعروضة، منصة كمبيوتر عملاق للذكاء الاصطناعي تسمى DGX GH200، قال هوانغ إنها الآن "في مرحلة الإنتاج الكامل". والمنصة التي تحتوي على 256 شريحة DGX GH200 الأسرع على الإطلاق، وتمثل نقطة تحول في عصر الحوسبة الجديد.

تقول إنفيديا إن منصتها الجديدة مزودة بذاكرة بحجم 144 تيرابايت وتعمل بسرعة 1 إكسافلوب (أي أنها قادرة على إجراء مليار عملية حسابية كل ثانية).

وهي بذلك أسرع بـ 500 مرة من الجيل الذي يسبقها ما يجعلها متفوقة في تشغيل برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي وهو جيل جديد من الذكاء الاصطناعي قادر على إنشاء محتوى جديد ومختلف كليا عن البيانات الأساسية المدخلة إليه

وتعتبر الشركة التايوانية الأمريكية المصنعة للرقائق الإلكترونية، من الرواد في صناعة المعالجات التي تدخل بشكل كبير في ثورة الذكاء الاصطناعي الحالي، مما عزز أسهمها وأرباحها خلال النصف الأول من هذا العام.

وقفزت قيمتها السوقية بنسبة 25%، إلى ما يقرب من تريليون دولار، بعد نتائج ربع سنوية مدعومة بطلب كبير فاق التوقعات.

وأُسّست "نفيديا" قبل 30 عاماً على يد جنسن هوانغ، وهي معروفة بصنع شرائح رسوم لألعاب الفيديو، أصبحت لاحقاً محركات لعمليات معقدة ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُعرف باسم الحوسبة المتسارعة.

وأضاف هوانغ : "يسعدنا أن تكون (غوغل كلاود) و(ميتا) و(مايكروسوفت) الشركات الأولى في العالم التي يمكنها الوصول إلى هذه المنصة".

وحسب قوله، فإن هذه المنصة مخصصة في البحث الاستكشافي على الجبهة الرائدة، أي حدود الذكاء الاصطناعي". ما يعني أن الكمبيوتر العملاق الجديد سيساعد شركات التكنولوجيا على إنشاء المزيد من المنتجات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، التي تتطلب مهام حوسبة أكثر تعقيداً.