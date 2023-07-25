شاهد: استبدال شعار توتير القديم بعلامة X في مقر الشركة الرئيسي

بقلم: يورونيوز

تم استبدال شعار تويتر "الطائر الأزرق" بعلامة X من واجهة مقر الشركة الرئيسي في سان فرانسيسكو الإثنين.

ويأتي تغيير اسم تويتر في مرحلة تواجه فيها المنصة صعوبات كثيرة، مع صرف ماسك نحو نصف الموظفين وتراجع العائدات الإعلانية بحوالى النصف.

وغرّد إيلون ماسك، عبر حسابه مساء الأحد "قريبا سنقول وداعا لماركة تويتر ولكل الطيور بشكل تدريجي"، قبل أن يضيف تغريدة أشار فيها إلى أن الشعار الجديد قد يكون حرف "اكس" ("X").

وبعد استحواذه على تويتر العام الفائت لقاء 44 مليار دولار، غيّر ماسك في نيسان/ابريل 2023 اسم الشركة إلى "اكس كورب"، وكان قد أعلن عن تنويع النشاطات التي توفرها تويتر، مع إمكانية تقديم خدمات مالية، على غرار منصة "وي تشات" الصينية.

تواجه الشبكة الاجتماعية عددا كبيرا من التطبيقات المنافسة، أبرزها "ثريدز" الذي أطلقته شركة "ميتا".