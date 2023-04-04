من طائر إلى كلب.. هكذا تحول شعار تويتر في عهد إيلون ماسك

بقلم: يورونيوز

استبدل الملياردير الأمريكي ومالك تويتر إيلون ماسك، شعار المنصة العالمية الشهيرة "الطائر الأزرق" إلى شعار العملة المشفرة "دوج كوين" (Dogecoin).

وفور اتخاذ الرئيس التنفيذي لشركة تويتر هذه الخطوة، شهد سعر عملة "دوج كوين” الإلكترونية ارتفاعا كبيرا بنسبة تصل إلى 30 بالمئة يوم الإثنين، بحسب وكالة بلومبرغ.

وظهر على الصفحات الرئيسية للمنصة الشعار الجديد وهو عبارة عن رأس كلب باللون الأرجواني.

و"دوج كوين" هي من العملات الرقمية التي ظهرت مؤخرا على الساحة، ولطالما نالت دعم الملياردير الأمريكي، وغرد ماسك في الكثير من المرات عنها وكان لتصريحاته تأثير مباشر على صعود قيمتها.

وتم تداول "دوج كوين" عند 22 سنتا الثلاثاء، مقارنة بـ 16 سنتا الإثنين، قبل أن يتراجع سعرها إلى حوالي 20 سنتا.

وفي تغريدة أرفقها بصورة لحوار قيدم دار بينه وبين أحد المستخدمين في التعليقات، كتب ماسك "كما وعدت".

ويظهر في الصورة أن أحد المستخدمين طلب من ماسك في وقت سابق شراء المنصة وتغيير شعار تويتر المعروف بالطائر الأزرق إلى عملة "دوج كوين"، وهو ما فعله ماسك.

ونشر ماسك تغريدة ثانية أرفقها بصورة لشرطي وهو يتحقق من بطاقة مرور طائر تويتر الأزرق قبل أن يجيبه الطير الذي تحول إلى كلب الأرجواني أن الصورة قديمة.

وتعدّ "دوج كوين"، واحدة من أكثر العملات المشفرة تقلبا، بعد أن بدأت في العام 2013 كمزحة وقد حرك ماسك بتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي حركة أسعار العملات المشفرة.

وفي عام 2021، أشار ماسك إلى أن شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية ستبدأ في قبول شراء سياراتها عن طريق العملة المشفرة، قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقا، على خلفية استخدامها العالي للطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري.

وأثارت خطوة ماسك تفاعلا واسعا على المنصات الرقمية، وتصدر وسم "دوج كوين" بالعربية والانجليزية أكثر الوسوم تفاعلا على تويتر.

وكتبت صفحة "سكرين ميكس": "عاجل: تغير مفاجئ اليوم لشعار تويتر من "الطائر الأزرق" الشهير، إلى كلب يمثل عملة "دوج كوين" المشفرة".

وعلق محمد الأشول في منشور على فيسبوك على الحركة التي قام بها إيلون ماسك، قائلا : اللي بيعمله ايلون ماسك على تويتر تقريبا أكبر عملية احتيال في التاريخ ".

بدوره، غرد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة، قائلا "إيلون ماسك يغيّر الشعار الأزرق الخاص بـ"تويتر" بصورة الكلبة التي هي واجهة عملة "دوجكوين الرقمية"؛ ما رفع سعرها نحو 30%. "ماسك" لا يتوقف عن مفاجأة الناس. ربنا يستر!!"

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل إدارة تويتر حتى هذه الأثناء، وهناك تقارير تشير إلى أن هذه الحركة مؤقتة وشعار تويتر القديم سيعود مجددا.