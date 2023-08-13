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العراق يرفع الحظر عن تلغرام بعد استجابة التطبيق لشروط وزارة الاتصالات

شعار تطبيق تلغرام
شعار تطبيق تلغرام Copyright Matt Slocum/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
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رفع العراق الحظر الذي فرضه على تطبيق تلغرام قبل أيام بعد موافقة الشركة على شروط وزارة الاتصالات العراقية وابداء التعاون التام بحسب بيان للوزارة.

وأكد البيان أن "الحجب سيرفع اعتبارا من يوم الأحد بناءا على توجيهات رئيس الوزراء ".

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وأضاف البيان أن القرار اتخذ بعد "استجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الامنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وابداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق."

وكان العراق قد حظر تطبيق تلغرام لأسباب تتعلق بالأمن الوطني وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين بحسب مسؤولين في وزارة الاتصالات العراقية.

يمتلك العراق تاريخًا في قطع الاتصال بالإنترنت لأسباب مختلفة، ففي عام 2019، منعت الحكومة العراقيين من الوصول إلى تطبيقات المراسلة المختلفة وذلك لمنع التواصل ونشر الأخبار التي تتعلق بالمظاهرات والاحتجاجات الغاضبة التي خرجت من أجل التغيير السياسي ومحاربة الفساد. انتهت الاحتجاجات بمقتل حوالي 500 شخص.

في يوليو/ تموز الماضي، نددت منظمة العفو الدولية بمشروعي قانون قدمتهما الحكومة إلى البرلمان العراقي يتعلقان بحرية التعبير والتجمع السلمي، قالت إنهما سيقيدان بشدة الحريات، والحق في حرية التعبير والتجمع السلمي

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