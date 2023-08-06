العراق يحظر تطبيق تلغرام بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي

بعد يوم من توقف تطبيق تلغرام في العراق، وسط صمت حكومي، أصدرت وزارة الاتصالات العراقية بيانًا أكدت فيه على حظر التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الوطني.

وقالت الوزارة في بيانها "حجب تطبيق تلغرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون".

وأضاف بيان الوزارة الذي نشر على الموقع الرسمي للوزارة، "أن مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي."

إكما أكدت الوزارة على أنها طلبت من شركة تلغرام التحرك بهذا الصدد لكنها لم تستجب.

ومنذ يوم أمس تشن بعض الأحزاب السياسية العراقية التي تمتلك منصات على تلغرام، هجومًا على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني متهمة أياه باستخدام الأمر سياسيًا.

وتطبيق تلغرام واسع الانتشار في العراق، حيث تستخدمه خصوصاً منصات إعلامية مقربة من أحزاب موالية لإيران، لنشر الأخبار. وأثار توقّف التطبيق عن العمل غضباً في أوساط تلك المنصات على التطبيق، حيث اعتبرت إحدى تلك القنوات والتي تضمّ أكثر من 330 ألف مشترك، في تعليق التطبيق "تكميماً للأفواه ومصادرة للحريات".

لكن بعض المواقع المختصة كانت قد حذرت من خطورة ما يحدث على التطبيق، من عمليات قرصنة وابتزاز إضافة إلى نشر معلومات وبيانات خاصة بالمواطنين والمؤسسات الحكومية.

كما توجد عشرات القنوات في التطبيق التي توفر طرق احتيالية من أجل قرصنة حسابات الفتيات ومن ثم ابتزازهن.