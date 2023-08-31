أبل ستكشف عن آيفون 15 بعد أسبوعين.. إليكم بعض التوقعات والتكهنات

في 12 أيلول/سبتمبر ستكشف أبل عن آيفون 15 الجديد. وكما تعوّدنا، بدأ الخبراء والملمون بالتكنولوجيا بتحليل المعلومات الشحيحة المؤكدة بشأن الهاتف الجديد، من أجل التكهن بخصائصه وجوانب اختلافه عن سابقه، آيفون 14.

أعلنت شركة أبل العملاقة أنها ستكشف عن جهاز آيفون 15 الجديد في فعالية خاصة تقام في 12 أيلول/سبتمبر. وقد بعثت أبل الدعوات للفعالية التي ستقام في مسرح ستيف جوبز بمدينة كابرتينو بولاية كالفورنيا الأمريكية.

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"الشوق إلى الدهشة" أو Wonderlust، هكذا عنونت الشركة اسم الفعالية التي ستكشف فيها عن سلسلة الآيفون الجديد. وحسب التوقعات، قد يُطرح الآيفون الجديد في الأسواق اعتبارًا من 22 سبتمبر/أيلول، حيث أنه جرت العادة حتى الآن أن يبدأ بيع الهاتف الجديد بعد أسبوع من الكشف عنه رسميا.

ولأن الشركة عوّدت عشاق الآيفون على الكشف عن الآيفون الجديد في هذا الوقت من كل عام، بدأت التكهنات والإشاعات تنتشر حول الخصائص الجديدة للهاتف الذكي الجديد وكيف سيكون مختلفًا عن سابقه.

وحسب موقع Mashable المتخصص في أخبار التكنولوجيا الرقمية والإلكترونيات، سيتم الكشف عن أربع طبعات مختلفة من الآيفون 15، والتي لم تُنشر أسماؤها بكشل رسمي حتى الآن.

ويتنبأ الموقع بأن يكون لآيفون 15 أربع موديلات مختلفة: آيفون 15، أيفون 15 بلاس Plus، آيفون 15 برو Pro و آيفون 15 برو ماكس، الذي قد يتغير اسمه إلى أولترا Ultra. وكل موديل يختلف عن الآخر ناحية حجم الشاشة. وبالطبع يختلف السعر بين الموديل الأساسي البسيط، والموديل الممتاز ذي الشاشة الكبيرة.

ولا يعرف حتى الآن كم سيكون سعر الآيفون الجديد، ولكن التوقعات تشير إلى زيادة قد تصل من 100 إلى 200 دولار أمريكي في كل الموديلات. حسب ماشابل، ستكون لكل الموديلات الأربعة خاصية Dynamic Island دايناميك أيلاند، بعكس آيفون 14 السابق، الذي يضم هذه الميزة فقط في نسختيه برو Pro و برو ماكس Pro Max.

وماذا أيضا؟

يقول موقع ماشابل إن الآيفون الجديد سيكون إلى حد بعيد مشابهًا لسابقه من العام الماضي، ولكن ستكون هناك فروقات طفيفة، من بينها أن الزجاج الأمامي للشاشة سيكون أكثر انحناءً، وأنه سيُزوَّد بزرّ جديد اسمه "أكشن Action". هذا الزر الجديد سيعطي المستخدم الإمكانية بالتحكم بإعدادات الهاتف والدخول بسرعة إلى أهم التطبيقات، وسيكون بديلًا للزر القديم المعرف المستخدم لتفعيل الوضع الصامت للهاتف Mute.

أرشيف ـ فيل شيلر، مسؤول في شركة أبل، أثناء تقديمه الآيفون 6 عام 2015 Lea Suzuki/San Francisco Chronicle

ومن أهم التغييرات التي قد تطرأ على الآيفون الجديد هو مدخل الشاحن، فحسب موقع ماشابل ستودّع أبل طراز مداخل الشاحن المعروفة باسم لايتنينغ Lightning، وستعوضها بمداخل يو أس بي سي USB-C الذي أصبح هو مدخل الشحن لمعظم هواتف الأندرويد.

موقع Netwelt الألماني هو الآخر قال أيضا إن أبل لمحت إلى أنها ستنتقل لاستخدام إلى مداخل يو أس بي سي، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي أن يعتمد هذا الطراز من مداخل الشحن لكل الأجهزة الإلكترونية اعتبارًا من كانون الأول / ديسمبر 2024، على أن يكون ذلك ملزمًا وليس اختياريًا لكل الأجهزة التي تصنع اعتبارًا من هذا التاريخ.

صورة لآيفون 14 الذي طرح في الأسواق عام 2022 AP Photo

أما بالنسبة للشريحة، يقول موقع ماشابل إن موديلات برو من الآيفون 15 ستكون مزودة بشريحة جديدة من طراز A17، لكنها ستكون في موديلات برو فقط من الهاتف الجديد.

الكاميرا

وحسب ما تنشره المواقع المختلفة، سيكون هناك تحسين في كاميرا الهاتف، بالأخص في موديل ماكس برو، الذي سيحصل على عدسة بيريسكوب Periscope، وعمومًا سيطرأ تحسين على كاميرات كل الموديلات الجديدة من آيفون 15، حسب موقع ماشابل.

ومن المتوقع أيضا أن تطرح أبل مع الآيفون الجديد نظام تشغيلها الجديد iOS17 الذي كان حتى الآن قيد الاختبار.