شاهد: شهر "الشبح الجائع" في تايوان مأدبة للموتى ولأرواح الذين قضوا في البحر

في تايوان، يحيي الأهالي ذكرى موتاهم الذين قضوا في البحر عن طريق إطلاق مجسمات صغيرة على هيئة بيوت وفي داخلها مشاعل على وجه المياه. في هذه المراسم، يدعو التايوانيون كل الموتى والأشباح وكذلك أرواح أجدادهم من الذين ماتوا في مضيق تايوان غرقا، لكي يأتوا ويأكلوا ويغتسلوا ويستريحوا. ولذلك تُصنع المجسمات التي يطلقها المشاركون في المياه على شكل بيوت.

في تايوان، يحيي الأهالي ذكرى موتاهم الذين قضوا في البحر عن طريق إطلاق مجسمات صغيرة على هيئة بيوت وفي داخلها مشاعل على وجه المياه. في هذه المراسم، يدعو التايوانيون كل الموتى والأشباح وكذلك أرواح أجدادهم من الذين ماتوا في مضيق تايوان غرقا، لكي يأتوا ويأكلوا ويغتسلوا ويستريحوا. ولذلك تُصنع المجسمات التي يطلقها المشاركون في المياه على شكل بيوت.