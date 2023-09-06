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شاهد | الصين تطلق أربعة أقمار صناعية.. من البحر

صاروخ يحمل طاقمًا من رواد الفضاء الصينيين على متن سفينة الفضاء شنتشو-16 من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية> 2023/05/30
صاروخ يحمل طاقمًا من رواد الفضاء الصينيين على متن سفينة الفضاء شنتشو-16 من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية> 2023/05/30 Copyright AP/Mark Schiefelbein
بقلم:  يورونيوز
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أرسلت الصين إلى الفضاء صاروخاً أطلق من البحر، تحديداً من المياه المحيطة بمدينة هيانغ الواقعة في محافظة شاندونغ شرقي البلاد، ليضع أربعة أقمار صناعية في المدار.

"غالاكتيك أنرجي"  ومقرها في العاصمة بكين، هي أول شركة فضاء تجارية في الصين، تتولى إطلاق قمر صناعي من البحر، مستعملة تكنولوجيا لم يسبق اعتمادها من قبل، ويمكن لها أن تزيد من القدرات الصينية في مجال الفضاء قدماً.

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وقد أطلقت المركبة التجارية "سيراس-1" عصرا بتوقيت بكين، وقد أشرف مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية على المهمة البحرية. 

ومهمة الطيران هذه هي التاسعة من سلسلة رحلات المركبة "سيراس-1، بحسب مركز الإطلاق.

المصادر الإضافية • وكالات

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