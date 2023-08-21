تقرير: الصين بعكس الهند تدفع باتجاه تحوّل مجموعة بريكس نداً سياسياً لمجموعة السبع

يجتمع قادة دول بريكس ذات الاقتصادات الناشئة والتي تمثّل نحو رُبع ثروة العالم في جوهانسبرغ في قمّة ترمي لتوسيع نفوذ التكتّل.

ستدفع الصين هذا الأسبوع مجموعة بريكس لتصبح نداً جيوسياسياً لمجموعة السبع الغربية، بينما يجتمع قادة من جميع أنحاء العالم النامي لمناقشة أكبر توسّع للمجموعة منذ أكثر من عقد.

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ووجه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا دعوة للحضور لأكثر من 60 رئيس دولة لحضور القمة في جوهانسبورغ الأربعاء، حيث من المحتمل أن يعلن خلالها انضمام دول جديدة إلى المجموعة التي تتألف حالياً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلاً عن مسؤولين لم تسمّهم أن هناك خلافات حالية بين نيودلهي وبكين حول هوية مجموعة بريكس ودورها العالمي.

فالأولى تدعم بحسب الصحيفة بقاء المجموعة حيادية على الساحة السياسية، بينما تدعم الثانية تحوّلها إلى مجموعة سياسية تواجه علانية الغرب.

الزعيمان الصيني شي والروسي بوتين [أرشيف] Ramil Sitdikov/Sputnik

وكان رئيس جنوب إفريقيا قال سابقاً إن 23 دولة عبّرت عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، فيما حذرت وزيرة خارجيته، ناليدي باندور، هذا الشهر إنه من "الخطأ للغاية" رؤية توسع محتمل في بريكس كخطوة معادية للغرب.

ومع ذلك فإنه من المرجح أن تنظر العواصم الغربية إلى الانضمام المحتمل لإيران وبيلاروس وفنزويلا إلى مجموعة بريكس على أنها خطوة لاحتضان حلفاء روسيا والصين.

وتتنافس الأرجنتين والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا على أن تكون أول أعضاء جدد منذ دعوة جنوب إفريقيا للانضمام إلى المجموعة عام 2010.

ولن ينضم الرئيس فلاديمير بوتين إلى قادة بريكس الآخرين في القمة الأربعاء.

وهذا من شأنه أن يجنّب جنوب إفريقيا مسألة شائكة ألا وهي تنفيذ التزاماتها القانونية باعتقال الزعيم الروسي بعد أن وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام بشأن الحرب في أوكرانيا.

وذكر مسؤولون للصحيفة أن مسألة قبول أعضاء جدد تعود للرؤساء.

في السياق، قال هؤلاء لفايننشال تايمز إن عملة بريكس الموحدة ليست على جدول أعمال القمة، على الرغم من الاستياء المتزايد من هيمنة الدولار الأمريكي لدى الأعضاء، أبرزهم بكين وموسكو .

وسيجتمع رؤساء وقادة البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا إضافة إلى وزير الخارجية الروسي من الثلاثاء ولغاية الخميس من هذا الأسبوع تحت شعار "بريكس وإفريقيا"، حسبما أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور.