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إطلاق عنان التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: Huawei Connect 2023 يعرض أحدث التقنيات

معرض هواوي
معرض هواوي Copyright euronews
بقلم:  Chris Burnsيورونيوز
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نغوص في أحدث التقنيات المعروضة في Huawei Connect 2023، ونقدم رؤى بشأن كيفية تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من تبني التحول الرقمي والاستدامة، مع تسليط الضوء على الطاقة المتجددة والحلول الرقمية وابتكارات الذكاء الاصطناعي.

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ما أحدث التقنيات التي يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم استخدامها لمساعدتها على تحقيق التحول الرقمي والاهتمام بالبيئة؟ للإجابة على هذا السؤال، جالت يورونيوز في معرض Huawei Connect 2023 التجاري في باريس إكسبو.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين، أوضح دريس أك، مدير السياسات في SolarPower Europe، كيف ينمو مجال الطاقة المتجددة ويتطور من خلال تحسين تكامل النظام والشبكات والتخزين والبطاريات.

الذكاء الاصطناعي خلال المعرض

وقامت يورونيوز بجولة بين شاشات العرض في الحدث مع كينيث فريدريكسن نائب الرئيس التنفيذي لشركة Huawei Europe، الذي شرح بعض الحلول الرقمية الرئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك بعض الحلول في مجالات الطاقة والبيع بالتجزئة والنقل والتصنيع.

وألقت هذه الحلقة نظرة أيضًا على مجال البيع بالتجزئة، حيثُ تُضاف ماسحات ضوئية وشاشات إلى عربات التسوق ويمكن تحديث ملصقات المنتجات على أرفف المتاجر ببضع نقرات على تطبيق.

في إحدى شاشات العرض الخاصة بالذكاء الاصطناعي في المعرض التجاري، وقف مراسل "يورونيوز" كريس بارنز في وضعية التصوير لإنشاء صورته الرمزية، التي يتم بعد ذلك إقرانها بصورة رمزية أخرى في النظام.

وشارك مراسل قناة يورونيوز أيضًا مقطعًا من النقاش الذي استضافه بشأن كيفية سد الفجوة الرقمية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أوروبا.

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