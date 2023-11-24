كييف تعلن عودة أكثر من 13 ألف أوكراني فروا إلى روسيا هرباً من الحرب

بقلم: يورونيوز

أعلنت كييف الجمعة أن أكثر من 13 ألف أوكراني كانوا قد فروا إلى روسيا بسبب الحرب عادوا إلى البلاد عبر المعبر الحدودي الوحيد العامل مع روسيا والذي أفتتح الصيف الماضي.

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فر آلاف الأوكرانيين من القتال العنيف المستمر منذ عامين تقريبا إلى الأراضي الروسية، لكنهم بدأوا في العودة ببطء منذ أن افتتحت موسكو المعبر المؤدي إلى منطقة سومي في شرق أوكرانيا في تموز/يوليو.

وقالت الوزارة الأوكرانية المسؤولة عن الأراضي المحتلة في بيان "عاد أكثر من 13,500 أوكراني إلى أوكرانيا من مناطق الاتحاد الروسي عبر الممر الإنساني في منطقة سومي".

وأضافت أن هذا الرقم يشمل 1,653 طفلا و131 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء مركز استقبال هناك والعمل جار لإنشاء مأوى يتسع لنحو 150 شخصا.

واتُهمت موسكو أيضا بنقل آلاف الأوكرانيين قسرا إلى الأراضي الروسية. وتقول كييف إنها حددت هويات نحو 20 ألف طفل تم نقلهم إلى روسيا بعد الغزو في شباط/فبراير 2022.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة النقل غير القانوني لأطفال من مناطق محتلة.