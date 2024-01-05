المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية: استمرار انخفاض معدل المواليد في فرنسا

بقلم: يورونيوز

واصل معدل الخصوبة والإنجاب في فرنسا الانخفاض بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، إذ شهد عدد المواليد في النصف الأول من عام 2023 انخفاضاً قياسياً يُنذر بتغيرات ديموغرافية وانخفاض في عدد السكان.

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نشر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بيانات توضح استمرار انخفاض عدد الولادات في فرنسا. وذكر أن متوسط المواليد اليومي بلغ 1816 طفلاً يوميا في آذار / مارس 2023. وهذا أقل بنسبة 7% عما كان عليه في آذار/مارس عام 2022، وأقل بنسبة 7% عما كان عليه في الشهر نفسه عام 2020، قبل بدء جائحة كوفيد-19.

وفي آذار/ مارس 2023، ظلت الولادات، مثل كل شهر منذ بداية العام، عند مستوى منخفض للغاية، مع 1816 ولادة فقط في المتوسط ​​ يومياً.

وبذلك يكون مستوى الولادات في آذار/مارس 2023 هو الأدنى المسجل منذ عام 1994، وهي السنة الأولى لتوافر البيانات الشهرية لفرنسا وأقاليم ما وراء البحار، باستثناء الولادات في كانون الثاني/ يناير 2021، والتي تتوافق مع الحمل في أثناء الولادة الأولى.

ومنذ العام 1994، تتوافق الأشهر التي سجلت أقل عدد من المواليد مع بداية عام 2023 (كانون الثاني/يناير إلى آذار/ مارس 2023) أو بداية عام 2021 (كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2021).

وكان عدد الولادات في جميع مناطق البر الرئيسي لفرنسا، في آذار/مارس 2023، أقل مما كان عليه في آذار/مارس 2020. الانخفاض الأكثر وضوحاً كان في مقاطعة أوكسيتاني (-11%) والأقل وضوحاً في مقاطعة بريتاني (-2%). وفي أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، زادت الولادات في مايوت وريونيون.

وفسر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في عام 2022، الانخفاض في معدل المواليد بانخفاض عدد النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 40 عاماً (في سن الإنجاب) وانخفاض معدل الخصوبة (عدد الأطفال لكل امرأة)، والذي تم تحديده عند 1.8 طفل لكل امرأة العام الماضي، مقارنة بـ 1.84 في العام 2021.

وسجلت فرنسا منذ العام 2011، انخفاضاً في عدد الولادات السنوية باستثناء العام 2021، الذي شهد انتعاشاً طفيفاً بعد إجراءات العزل العام المرتبطة بكوفيد-19.