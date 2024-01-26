باحثون يتوصلون إلى نظام كاميرا يمكنه التصوير وفقاً لرؤية الحيوانات الطبيعية

بقلم: يورونيوز

تمكن باحثون من التوصل إلى نظام تصوير يمكنه إعطاء صورة مماثلة بنسبة 90% لرؤية الحيوانات للأشياء والتي تختلف عن قوة رؤية البشر.

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يمتلك البشر ثلاثة أنواع من الخلايا الحساسة للألوان تسمى الخلايا المخروطية في شبكية العين، مما يسمح لنا برؤية الأطوال الموجية للضوء الأحمر والأخضر والأزرق. ويشكل المزيج من هذه الألوان الثلاثة قوس قزح من الأشكال التي نراها كل يوم. وترى الحيوانات العالم بشكل مختلف بسبب كيفية عمل أعينها.

على سبيل المثال، تُمكن بنية أعين حيوانات مثل نحل العسل والطيور الطنانة، من رؤية الضوء فوق البنفسجي. وستسمح التكنولوجيا الجديدة لعلماء البيئة وصانعي الأفلام بإنتاج مقاطع فيديو، تعيد إنشاء الألوان التي تراها الحيوانات المختلفة بدقة تزيد عن 90%.

وقال دانييل هانلي، أحد مؤلفي البحث والأستاذ المساعد في علم الأحياء بجامعة جورج ماسون الأمريكية: "لقد انبهرنا منذ فترة طويلة بكيفية رؤية الحيوانات للعالم".

ويضيف هانلي بأن الحيوانات غالباً ما تتخذ قرارات حاسمة بشأن الأهداف، باستخدام الأجسام المتحركة، مما يجعل الصور المتحركة أمرا حيويا لفهمها.

ويسجل نظام الكاميرا الجديد بأربع قنوات ألوان مختلفة، هي الأزرق والأخضر والأحمر والأشعة فوق البنفسجية. تتم بعد ذلك معالجة الصور بناءً على ما هو معروف بالفعل عن مستقبلات الضوء في عيون الحيوان، لإنشاء تمثيل دقيق لما يرونه.