محكمة ترفض احتفاظ ماسك بحزمة رواتب من تيسلا قيمتها أكثر من 55 مليار يورو

بقلم: يورونيوز

بعد قرار القاضية، كتب ماسك على منصة أكس "لا تقم أبدًا بتأسيس شركتك في ولاية ديلاوير."

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أصدرت محكمة في ولاية ديلاور الأمريكية، حكمًا حرمت من خلاله الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من الحصول على حزمة رواتب وتعويضات ومكافآت من شركة تيسلا التي يملكها، تصل قيمتها إلى أكثر من 55 مليار دولار.

ورأت القاضية كاتلين ماكورميك أن ماسك استخدم نفوذًا كبيرًا حين وضع خطة توزيع أسهم الشركة في عام 2018، مشككة في نزاهة العملية.

ويأتي الحكم بعد أكثر من خمس سنوات من دعوى قضائية للمساهمين استهدفت الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ومديري الشركة. وقد اتُهموا بالإخلال بواجباتهم تجاه الشركة، مما أدى إلى إهدار أصولها والإثراء غير المشروع لماسك.

وجادل محامو المساهمين الذين يقودهم ريتشارد تورنيتا، بأنه يجب إلغاء حزمة التعويضات وتوزيع الأسهم لأنها أملاها ماسك، وكانت نتاج مفاوضات زائفة، وقالوا أيضًا إنه تمت الموافقة عليها من قبل المساهمين الذين حصلوا على إفصاحات مضللة وغير كاملة.

وكتبت القاضية في قرار مؤلف من 200 صفحة، أن "المدَّعين كان عليهم عبء إثبات أن خطة التوزيع كانت عادلة، لكنهم فشلوا في ذلك." وجاء كذلك، "كان لدى ماسك علاقات واسعة مع الأشخاص المكلفين بالتفاوض نيابة عن تسلا."

ويمكن لماسك الاستئناف بعد هذا الحكم.