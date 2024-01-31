EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

"صفر دولار من الحكومة".. وزير لبناني يشرح وضع النازحين في جنوب البلاد

وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار
وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار، الأربعاء، إن وزارته لم تتلق أي دولار من الحكومة للمساعدة في الاستجابة لاحتياجات النازحين بسبب القتال في جنوب لبنان.

اعلان

وأضاف هيكتور حجار في مؤتمر صحفي في بيروت: "على الرغم من أن كل ما قمنا به هو الحد الأدنى، عندما تكون الميزانية صفر، فإن كل ما نقوم به يعتبر جيدًا".

ونزح نحو 87 ألف شخص على الجانب اللبناني من الحدود بعد اندلاع المواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على خلفية الحرب في غزة.

وبينما اقتصرت الاشتباكات في السابق بشكل أساسي على شريط ضيق على بعد بضعة كيلومترات من الحدود، يبدو أن إسرائيل انتقلت في الأسابيع الأخيرة إلى استراتيجية القتل المستهدف لشخصيات من حزب الله والجماعات المتحالفة معه، وضربت في بعض الأحيان مناطق بعيدة عن الحدود.

وقال حجار إن وزارته أطلقت مشروعاً يحاول الاستجابة لبعض احتياجات النازحين على الأقل.

وأضاف: "لدينا اليوم في المنطقة الجنوبية خمس وحدات متنقلة تتحرك في أنحاء الجنوب لتقديم الدعم النفسي".

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة في البحر الأحمر لحماية سفن الشحن من هجمات الحوثيين

جهود قطرية مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة ووفد من "حماس" إلى القاهرة لبحث صفقة الرهائن

محكمة ترفض احتفاظ ماسك بحزمة رواتب من تيسلا قيمتها أكثر من 55 مليار يورو

جنوب لبنان لبنان حزب الله