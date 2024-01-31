"صفر دولار من الحكومة".. وزير لبناني يشرح وضع النازحين في جنوب البلاد

بقلم: يورونيوز

قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار، الأربعاء، إن وزارته لم تتلق أي دولار من الحكومة للمساعدة في الاستجابة لاحتياجات النازحين بسبب القتال في جنوب لبنان.

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وأضاف هيكتور حجار في مؤتمر صحفي في بيروت: "على الرغم من أن كل ما قمنا به هو الحد الأدنى، عندما تكون الميزانية صفر، فإن كل ما نقوم به يعتبر جيدًا".

ونزح نحو 87 ألف شخص على الجانب اللبناني من الحدود بعد اندلاع المواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على خلفية الحرب في غزة.

وبينما اقتصرت الاشتباكات في السابق بشكل أساسي على شريط ضيق على بعد بضعة كيلومترات من الحدود، يبدو أن إسرائيل انتقلت في الأسابيع الأخيرة إلى استراتيجية القتل المستهدف لشخصيات من حزب الله والجماعات المتحالفة معه، وضربت في بعض الأحيان مناطق بعيدة عن الحدود.

وقال حجار إن وزارته أطلقت مشروعاً يحاول الاستجابة لبعض احتياجات النازحين على الأقل.

وأضاف: "لدينا اليوم في المنطقة الجنوبية خمس وحدات متنقلة تتحرك في أنحاء الجنوب لتقديم الدعم النفسي".