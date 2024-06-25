بسبب تطبيق "تيمز".. الاتحاد الأوروبي يتهم مايكروسوفت بممارسات احتكارية

بقلم: يورونيوز

ترجح المفوضية، أن مايكروسوفت قد منحت التطبيق "ميزة غير عادلة" من خلال عدم منح العملاء خيارا بشأن ما إذا كانوا يريدونه (تيمز) عند شراء البرنامج.

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في خطوة هامة، اتهمت المفوضية الأوروبية، ذراع مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، شركة مايكروسوفت العملاقة بممارسات تقيد المنافسة في مجال الاتصال بالفيديو من خلال تطبيق المحادثة والفيديو الخاص بها "Teams".

وتعود هذه المخاوف إلى دمج مايكروسوفت لتطبيق "تيمز" لمراسلة الفيديو مع حزم الإنتاجية المكتبية الخاصة بها، مثل "Microsoft 365" و "Office 365".

وترجح المفوضية، أن مايكروسوفت قد منحت التطبيق "ميزة غير عادلة" من خلال عدم منح العملاء خيارا بشأن ما إذا كانوا يريدونه (تيمز) عند شراء البرنامج.

ويعود فتح التحقيق إلى شكوى قدمتها شركة "Slack Technologies"، وهي شركة منافسة في مجال تطبيقات المراسلة وتعود لشركة "سيلز فورس"، في يوليو 2023.

ورغم قيام مايكروسوفت بعرض بعض حزم البرامج بدون "تيمز"، إلا أن المفوضية ترى أن هذه الخطوات غير كافية لمعالجة مخاوفها.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في أبريل/نيسان 2024 عن عزمها بيع "تيمز" بشكل منفصل عن "أوفيس" على مستوى العالم.

وقال براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت في بيان معد مسبقا: "نقدر الوضوح الإضافي الذي قدمته المفوضية اليوم، وسنعمل على إيجاد حلول لمعالجة المخاوف المتبقية لديها، بعد فصل "تيمز" واتخاذ خطوات التشغيل البيني الأولية".